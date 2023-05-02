باتروشيف: المؤسسات والمعاهد الغربية تخلق نظريات مجنونة ضد روسيا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن المعاهد بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض الوضع في روسيا.

وأشار في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "يحاول الغرب تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وتعمل مؤسسات ومعاهد بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة".

وأضاف: "إن خصوم روسيا معتادون على إساءة استخدام لطفنا وكرمنا، ينشرون الليبرالية، ويرفضون مفاهيم الوطن الأم وحب البلاد.. يجب أن ندافع بحزم عن المصالح الوطنية وثقافتنا وتاريخنا مع الاهتمام بدولة المستقبل ".

كما أوضح إن "آلة الدعاية الغربية تصاب بالشلل عندما تلتقي بالشرف والنبل وحزم الروح والأخلاق الراسخة المتأصلة في شعبنا".

وأكد باتروشيف أنه "يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، وفضح النظريات العلمية الزائفة المعادية لروسيا، والتي أصبحت أساسا للأعمال العدوانية ضد روسيا".

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المصدر: نوفوستي