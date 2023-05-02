بريطانيا.. شرطة لندن تعتقل رجلا يشتبه بأنه مسلح قرب "قصر باكينغهام"

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، يوم الثلاثاء، اعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلح" اقترب من سياج "قصر باكنغهام" وألقى ما يشتبه بأنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان الشرطة أن "القوات الأمنية طوقت المكان، بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

وذكر البيان أن أفراد الشرطة احتجزوا الرجل، وفرضوا طوقا أمنيا على موقع الحادث.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به اعتقل نحو الساعة 19:00، علما بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

وأوضح قائد شرطة لندن أنه "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم ولا تزال الشرطة في الموقع والتحقيقات مستمرة".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الملك تشارلز البالغ 74 عاما، لم يكن في القصر وكذلك زوجته كاميلا البالغة 75 عاما، ولم يشأ مسؤولو القصر الإدلاء بأي تعليق.

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المصدر: أ ف ب