"فرانس برس": الاتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليون قذيفة من الذخائرالمدفعية سنويا

ذكرت وكالة "فرانس برس"، بأن الاتحاد الأوروبي سيطرح خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنويا، وإعادة ملء مخزوناته.

وأشارت الوكالة أنه "بعد عقد من انخفاض الاستثمار، تكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب الذي نتج عن المساعدات العسكرية لكييف".

وأضافت أن "خطة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، تقترح استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة".

وأوضحت المفوضية الأوروبية إن "الأموال ستوفر حوالي 50% من التمويل لمشاريع مختارة، وسيتعين على الدول الأعضاء توفير النصف الآخر من الأموال".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون: "عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحول صناعتنا الآن إلى وضع جاد.. أنا واثق من أننا خلال 12 شهرا سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنويا في أوروبا".

وأشار بريتون: "الخطة التي نقترحها غير مسبوقة، وهي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر، بأموال الاتحاد الأوروبي، لتكثيف صناعتنا الدفاعية".

وأضاف أن الصناعة الأوروبية "لا تملك حاليا الحجم لتلبية الاحتياجات الأمنية، ولكن لديها القدرة على القيام بذلك".

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المصدر: "فرانس برس"