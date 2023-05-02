مارك ميلي: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع روسيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع روسيا، لكنها تولي اهتماما لاحتمال تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وأوضح ميلي خلال مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز": "أعتقد أن الجميع حريص على عدم السماح للتصعيد. روسيا لا تريد حربا مع الناتو أو الولايات المتحدة، وكذلك الناتو والولايات المتحدة لا يريدان حربا مع روسيا. وهذا يلبي مصالح الجميع، لكن أوكرانيا أيضا من المؤكد أنها لا تريد حربا بهذا الحجم على أراضيها".

ومع ذلك من وجهة نظر ميلي خطر التصعيد بين الناتو وروسيا "حقيقي جدا".

وفقا لميلي: "هناك احتمالات جدية للتصعيد. وتابع قائلا: "نقوم باستمرار باجراء تقييمات لاحتمالات التصعيد بعد كل خطوة نتخذها نحن أو الروس"... "عواقب النزاع المسلح بين الولايات المتحدة وروسيا أو أي دولة من دول الناتو وروسيا ستكون مدمرة لكلا الجانبين. الجميع حريص على عدم السماح بحدوث هذا".

المصدر: تاس