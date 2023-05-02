"فاغنر" ترجح وجود قائد قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية في سيارة استهدفتها

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، عن تدمير سيارة مصفحة في جمهورية دونيتسك، من المفترض أنه كان بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية، إيغور تانتسيورا.

وقال بريغوجين: "اليوم في الساعة 13:25، دمرت وحدات المدفعية الخاصة بقوات فاغنر، سيارة مصفحة بالقرب من منطقة تشاسوف يار في مدينة باخموت (أرتيوموفسك)، يفترض أنه، كان بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا، الذي كان متوجها إلى المدينة".

وأضاف مؤسس قوات "فاغنر"، أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بعد.

وفي 16 مايو الماضي، عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الميجور جنرال تانتسيورا، في منصب قائد قوات الدفاع الإقليمية. وقبل ذلك، شغل تانتسيورا منصب رئيس أركان القوات البرية الأوكرانية.

ومن جانبه نفى السكرتير الصحفي لقيادة قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية، دينيس زيلينسكي، المعلومات المتعلقة بوفاة القائد، إيغور تانتسيورا.

وقال زيلينسكي لصحيفة "سوسبيلني": "نحن ندحض هذه المزاعم رسميا". وأضاف أن "الجميع على قيد الحياة وبصحة جيدة"، لكنه لم يذكر من على وجه التحديد.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، عن تقدم القوات الروسية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بحوالي 120 مترا، فارضة سيطرتها على 45 ألف متر مربع.

نقلت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي قوله: "[التقسيمات الفرعية] من وحدات فاغنر، تقدمت في باخموت [على مسافة] تصل إلى 120 مترا، واستولت وحداتنا على 45000 متر مربع".

المصدر: نوفوستي + RT