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قائد قوات "فاغنر" يعلن عن تقدم جديد بالعمليات العسكرية في أرتيوموفسك (باخموت)

قائد قوات "فاغنر" يعلن عن تقدم جديد بالعمليات العسكرية في أرتيوموفسك (باخموت)

أخبار العالم

قائد قوات
Sputnik
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أعلن مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، عن تقدم القوات الروسية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بحوالي 120 مترا، فارضة سيطرتها على 45 ألف متر مربع.

نقلت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي قوله: "[التقسيمات الفرعية] من وحدات فاغنر، تقدمت في باخموت [على مسافة] تصل إلى 120 مترا، واستولت وحداتنا على 45000 متر مربع".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن بريغوجين، أن مقاتلي وحدات "فاغنر" تقدموا، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرين على 58 ألف متر مربع.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس + RT

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