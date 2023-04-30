بريغوجين: قوات فاغنر تقدمت اليوم 230 مترا في اتجاهات مختلفة

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا اليوم الأحد، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرين على 58 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين:"اليوم، تقدمت وحدات فاغنر حتى 230 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت على 58 ألف متر مربع. ولا تزال مساحة 2.9 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو في باخموت (أرتيموفسك)".

ويوم أمس، أعلن بريغوجين، أن قواته تقدمت 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم، بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: نوفوستي + RT