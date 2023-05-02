الخارجية الروسية تنشر فيديوهات لعملية إجلاء مواطنين روس وأجانب من السودان

أفادت الخارجية الروسية بأنه وصل صباح الثلاثاء أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة ومواطنين من أوكرانيا، إلى مطار موسكو دون وقوع حوادث عقب إجلائهم من الخرطوم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "في صباح اليوم 2 مايو، وصل أكثر من 200 مواطن روسي، بالإضافة إلى مواطنين من بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وبنغلاديش والسودان ورعايا أوكرانيين، كانوا محاصرين في منطقة الاشتباكات بالخرطوم، إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو على متن رحلات خاصة.. حيث تم إخطار الناس بآلية المغادرة والإجلاء وإتمام العملية نفسها في وضع حذر، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الكبيرة للغاية المرتبطة بالأمن".

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كما لفتت الخارجية إلى أنه بفضل الإعداد الدقيق والتنسيق الوثيق مع الشركاء في السودان، تم تأمين وصول قافلة الإخلاء والإجلاء في 1 مايو تحت حماية وحدات القوات الخاصة الروسية، من السفارة الروسية في الخرطوم إلى قاعدة الشهيد مختار الجوية، والتي تقع في مدينة أم درمان على بعد 35 كيلومترا من العاصمة السودانية.

وأكد البيان أن جميع الجهود الموحدة والفعالة لممثلي الإدارات والمنظمات الروسية المعنية في ظروف المرحلة الحرجة من الصراع المسلح في السودان ساهمت بتجنب الحوادث التي صادفتها جميع بعثات الإخلاء الغربية تقريبا، منوها بأن السفارة مستمرة في أعمالها في الخرطوم.

من جهته قال السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إن السفارة الروسية في السودان ووزارة الدفاع الروسية ساعدتا في إجلاء أكثر من 70 مواطنا أجنبيا، بينهم أكثر من عشرة أوكرانيين. و"يتم حاليا تحديد الأرقام النهائية للمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم، ورعايا دول رابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان.

كما أفاد مصدر مطلع في العاصمة السودانية الخرطوم، بإجلاء 203 أشخاص من قبل السفارة الروسية. ووفقا له، فإن الطائرات التي كانت تقلهم قد أقلعت بالفعل إلى القاهرة، وبعد إعادة التزود بالوقود استمرت في طريقها إلى موسكو.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية