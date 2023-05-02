القوات الجوية الروسية تجلي أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم، ورعايا دول رابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان.

ووفقا لبيان الوزارة: "بقرار من رئيس روسيا الاتحادية، قامت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم من مواطني روسيا من جمهورية السودان، كما تم إجلاء رعايا دول رابطة الدول المستقلة وعدد من رعايا الدول الأجنبية الصديقة الذين طلبوا المساعدة في عودتهم إلى أوطانهم".

وأكدت وزارة الدفاع، أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية تشارك في إجلاء المواطنين.

وأوضحت الوزارة، شاركت أربع طائرات من طراز "إليوشن إي أل-76" التابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجوية الروسية، في نقل أكثر من 200 شخص من جمهورية السودان إلى روسيا، بالإضافة إلى مرافقيهم من الأشخاص والأمتعة.

كما أفاد مصدر مطلع في العاصمة السودانية الخرطوم، بإجلاء 203 أشخاص من قبل السفارة الروسية. ووفقا له، فإن الطائرات التي كانت تقلهم قد أقلعت بالفعل إلى القاهرة، وبعد إعادة التزود بالوقود استمرت في طريقها إلى موسكو.

يذكر أنه منذ 15 أبريل الجاري، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأوقعت الاشتباكات ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

واتفق الطرفان مساء الأحد، على تمديد الهدنة الهشة لـ 72 ساعة إضافية، لكن لا تزال المعارك محتدمة، وفق شهود.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + RT