صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه فيتالي إغناتيف، بأن سلطات الجمهورية تنظر إلى تسليح جيش مولدوفا على أنه تهديد أمني، وتعلق آمالها على المساعدة الروسية.

وقال إغناتيف: "بالنسبة لبريدنيستروفيه، هذا بالطبع تهديد أمني، لأن مولدوفا طرف في النزاع، ولم يتم تسويته".

وأضاف: "لدينا أسئلة: لماذا ينبغي على مولدوفا تسليح نفسها ضد من؟ على حد علمي، الصراع الوحيد في مولدوفا هو مع بريدنيستروفيه. وفي هذه الحالة يكون دور عملية حفظ السلام كبيرا، ولكن في الوقت نفسه، من الضروري تعزيز دور الهياكل الدولية، بما في ذلك تكثيف إجراءات روسيا حتى لا نسمح بتصعيد التوتر".

وفي فبراير من هذا العام، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، طلبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو من الدول الغربية المساعدة في تحديث جيش البلاد، والحصول على الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، بدأت ألمانيا في توريد 19 ناقلة جند مصفحة من طراز Piranha إلى مولدوفا. كما تم الإعلان عن المساعدة العسكرية للجمهورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

ووفقا لوزارة الدفاع، من المقرر أن تتلقى مولدوفا بالفعل أسلحة خفيفة، وأيضا تسليم معدات الاتصالات.

المصدر: تاس