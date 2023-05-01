رئيسة تايوان تأمل في تعميق التعاون الأمني مع واشنطن

أعربت رئيسة تايوان تساي إنغ ون يوم الاثنين، عن أملها في تعميق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

وأبلغت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة في عام 2024، جون بولتون، أن بلادها "مستعدة لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين المتشابهين في التفكير لحماية السلام".

وأعربت تساي إنغ ون لبولتون، عن أملها في زيادة التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية الاقتصادية، وفق بيان صادر عن مكتبها.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأ بولتون زيارته التي تستغرق أسبوعا إلى تايوان، حيث دعا إلى تعميق التعاون الأمني بين الجانبين.

المصدر: "أ ب"