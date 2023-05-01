رئيس مجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي

ألقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في تكريم نادر لأبرز الوجوه الجمهورية في المعترك السياسي الأمريكي.

وفي وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والرئيس الديمقراطي جو بايدن توترا. وصف رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطاب بأنه دلالة على الدعم الأمريكي من كلا الحزبين- الجمهوري والديمقراطي- لإسرائيل، بمناسبة مرور 75 عاما على "إعلان قيامها".

ووفقا لبعض المسؤولين الذين ينتقدون الرئيس الأمريكي الحالي، فإن الفرصة التي منحت لمكارثي "ثاني رئيس لمجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست، بعد نيوت غينغريتش عام 1998" تمثل ضربة قوية لبايدن.

وتحدث مكارثي إلى الكنيست، حيث قوبل بتصفيق متكرر وحار، بعد عودة النواب من عطلة استمرت شهرا.

ومن المتوقع أن يستأنف نواب البرلمان الإسرائيلي القتال حول مشروع مثير للجدل روجت له الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل لإصلاح القضاء.

والمشروع الإصلاحي خلق حالة انقسام بين الإسرائيليين ودفع الرئيس الأمريكي لتوجيه انتقاد علني لاذع نادر. كما يرفض بايدن -في خضم التوترات- حتى الآن توجيه الدعوة المعتادة لنتنياهو بعد فوزه بالانتخابات أواخر العام الماضي، لزيارة البيت الأبيض.

المصدر: أ ب