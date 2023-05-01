بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرات عدة من عمره، خلال خطابه في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، قائلا إن ذلك هو أحد القضايا التي أدخلت نفسها في حملته لعام 2024.

وقال بايدن ممازحا: "لقد فهمت أن العمر مسألة معقولة تماما. إنه في أذهان الجميع.. أعني بالجميع نيويورك تايمز".

كما سخر متسائلا عن روبرت مردوخ، مالك قناة "فوكس نيوز" البالغ من العمر 93 عاما: "كيف يمكن أن كره الرجل الذي يجعلني أبدو مثل (المغني البريطاني البالغ من العمر 29 عاما) هاري ستايلز؟".

ثم تابع قائلا: "تقولون إنني كبير في العمر، أقول إنني مخضرم... تقولون إنني عجوز، أقول إنني حكيم".

وعلى الرغم من أن بايدن كان يمزح مع الحاضرين في الحفل، إلا أن عمره يمثل مصدر قلق لكثير من الناخبين وقد تم تسليط الضوء عليه كسبب من أسباب تفضيل البعض عدم ترشح الرئيس لولاية ثانية.

وبايدن البالغ من العمر 80 عاما وأكبر شخص يتولى منصب الرئيس، سيكون عمره 82 عاما في يوم التنصيب إذا تم انتخابه لولاية ثانية، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية.

المصدر: axios