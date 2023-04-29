القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 237 مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 48 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 237 قذيفة وصاروخا.

ووفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 48 واقعة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، وأطلق العدو 237 مقذوفا وصاروخا من عيارات مختلفة".

ووفقا للبيان، استهدف القوات الأوكرانية غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، فيرخنيتوريتسكوي، كراسني بارتيزان، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، فاسيلييفكا، دونيتسك (لينينسكي، كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، مناطق بتروفسكي)، ألكساندروفكا، يغوروفكا، نيكولسكوفكا.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية مدينة ياسينوفاتايا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم استخدام راجمات صواريخ "غراد" في عمليات القصف.

وفي يوم الجمعة، أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 47 مرة خلال اليوم المنصرم، وأطلقت 259 قذيفة وصاروخا، متسببة بمقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي