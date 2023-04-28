القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 259 مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 47 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 259 قذيفة وصاروخا، متسببة بمقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين.

ووفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 47 واقعة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 16 قذيفة من الراجمات والمدفعية عيار 155 و152 ملم".

وأضاف البيان: "واستهدفت المدفعية محور غورلوفكا بـ 21 عملية قصف بقذائف من عيار 155 ملم. وعلى محور ياسينافاتا، استهدفت المدفعية بقذائف من عيار 155 و152 و122 ملم بـ 5 عملية قصف. وعلى فولنوفاخسكي - خمس قذائف مدفعية 155 و152 و122 ملم. ونفذ العدو قصفا بإطلاق 259 مقذوفا من العيارات المختلفة".

تعرضت مناطق 11 مركزا سكنيا في جمهورية دونيتسك للقصف: غورلوفكا، نوفوسيلوفكا فتورايا، كراسني بارتيزان، فاسيلييفكا، ياكوفليفكا، دونيتسك، يلينوفكا، بتروفسكوي، يغوروفكا، فلاديميروفكا، نيكولسكوي.

خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل تسعة مدنيين في دونيتسك، وأصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في منطقة كييفسكي في مدينة دونيتسك ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وتم تسجيل 35 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي