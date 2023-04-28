الدفاع الروسية: تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن تجمع القوات المسلحة الروسية "فوستوك" في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قضى على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا و12 مركبة مدرعة وسيارات للعدو في يوم واحد.

ونشرت الوزارة في حسابها على "تيليغرام": "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لتجمع فوستوك، وتم كشف مجموعة استطلاع وتدميرها بنيران المدفعية. بالقرب من قرية مالينوفكا، تم القضاء على أكثر من 10 مسلحين".

وفقا لوزارة الدفاع، دمرت الضربة الصاروخية والمدفعية لمنظومة "إعصار" ومدافع "مالكا" ذاتية الدفع، ومدافع "غياتسينت"، 12 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات الخفيفة للعدو وأكثر من 20 مسلحا في منطقة بلدة إليزافيتوفكا. كما تكمن نظام الدفاع الجوي "أوسا" من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "ليلكا".

وأضافت الرسالة: "في اتجاه زابوروجيه، استهدف طاقم نظام قاذفة اللهب الثقيل توس – 1 (الشمس الحارقة) معقل للعدو في منطقة بلدة مالينوفكا، وتم القضاء على أكثر من 10 مسلحين".

بالإضافة إلى ذلك، قام طاقم نظام الدفاع الجوي "تور" بإسقاط طائرة مسيرة من طراز "فوريا"، وتم تدمير سيارة مصفحة للعدو في منطقة بلدة نوفواندرييفكا.

المصدر: نوفوستي