قال تشانغ ويوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فودان في شنغهاي إن واشنطن بتقييدها موسكو من خلال فرض العقوبات ضدها وتسليح الدولار، وجهت ضربة هائلة للنظام الاقتصادي أحادي القطب.

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وأضاف الخبير الاقتصادي، في المؤتمر العالمي عبر الإنترنت حول التعددية القطبية اليوم السبت، أن "تسليح الدولار الأمريكي والعقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا أدت الآن فقط إلى قيام الدول غير الغربية بعرقلة استخدام الدولار في التجارة الدولية".

ووفقا له، أدت الخطوات التي اتخذتها واشنطن إلى تأثير معاكس ووجهت "ضربة هائلة للنظام الاقتصادي أحادي القطب الحالي".

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي، تم تنفيذ 70٪ من التجارة بين روسيا والصين بالعملات الوطنية. وأضاف أن لاعبين رئيسيين مثل الهند والبرازيل وإيران وتركيا وإندونيسيا بدأوا في رسم خط على تداول العملات الوطنية.

وتابع قائلا: "إننا نشهد ظهور المزيد والمزيد من البلدان. ​​ويمكن توقع أن يتم استبدال القيم المشتركة الغربية المحددة من جانب واحد تدريجيا بقيم مشتركة معينة للمجتمع الدولي بأسره، مثل السلام، الإنسانية والتنمية والتضامن المالي والمجتمع البشري العالمي".

بدوره أيد لي سيغوانغ مدير المركز الدولي لبحوث الاتصالات في جامعة تسينغهوا هذا التقييم. وأشار إلى أن الغرب لن ينجح في الحفاظ على هيمنته السياسية والأيديولوجية من خلال تنفيذ "تغريب واسع النطاق للقيم في جميع أنحاء العالم". وخلص إلى أن "الأفكار والمواقف الغربية الحديثة، وكذلك النيوليبرالية، لم تعد تنمو".

المصدر: تاس