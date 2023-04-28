الاستخبارات الإيرانية تتهم "أعداء" أجانب ومعارضين بإذكاء مخاوف الاشتباه بتسمم تلميذات

اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الجمعة "أعداء" أجانب ومعارضين بإذكاء مخاوف بشأن الاشتباه في تسميم تلميذات مدارس، قائلة إن تحقيقها لم يكشف عن تسمّم فعلي.

هذا وطالت موجة الهجمات المشتبه بها الآلاف من تلميذات المدارس وأثارت غضبا شعبيا، بعد شهور من الاحتجاجات في البلاد، وقالت الوزارة في بيان: "دور الأعداء في إذكاء هذه الأزمة مؤكد ولا يمكن إنكاره. الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام الغربية (خاصة باللغة الفارسية).. ركزوا على هذا في الأشهر القليلة الماضية، وكذلك السياسيون الأجانب والهيئات الدولية".

وقال التقرير إنه من واقع "النتائج (فيما يتعلق بجمع المعلومات) الميدانية والتحقيقات المعملية... لم يُلاحظ وجود أي مادة سامة قادرة على التسبب في (حدوث حالات) تسمّم... ولم تحدث وفيات أو حالات (مرضية) جسدية طويلة الأمد".

يشار إلى أن حالات التسمم المشتبه بها بدأت في نوفمبر المنصرم في مدينة قم وامتدت إلى 28 محافظة من 31 محافظة إيرانية، مما دفع بعض أولياء الأمور لإخراج أطفالهم من المدارس والاحتجاج.

المصدر: رويترز