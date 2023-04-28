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كييف: مرحلة التحضير للهجوم المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها"

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كييف: مرحلة التحضير للهجوم المضاد الواسع النطاق
Sputnik
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها".

وأضاف "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

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وتابع "إن شاء الله (عندما يكون) الطقس مواتيا ويصدر قرار القادة سنقوم بذلك".

وفي هذا الجانب، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال نشرته قبل أيام قليلة، بأن أوكرانيا تعمد إلى نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات المضلّلة، حول زمان ومكان الهجوم المضاد المرتقب.

وأوضحت الصحيفة، أن كبار المسؤولين الأوكرانيين يعملون بالتزامن على رسم خططهم للهجوم المضاد، وفي ذات الوقت يعملون على نشر المعلومات المضللة حوله.

وأشارت إلى أن كييف تحاول بهذا الأسلوب إحداث إرباك لدى القوات الروسية، من خلال تقنيات الخداع البصري والاتصالات اللاسلكية والنشاط في المحاور.

المصدر: أ ف ب

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