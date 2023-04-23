مستشار أوكراني سابق: روسيا تقضي على قوات النخبة الأوكرانية المعدة للهجوم المضاد

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن قوات كييف تخسر في المعارك مع الجيش الروسي وحدات النخبة المعدة للهجوم المضاد في الربيع.

وقال سوسكين: "الاستعدادات جارية لأحداث ضخمة ضد أوكرانيا. روسيا تستعد لها. وتقضى على وحدات النخبة الأوكرانية. والجيش الروسي يحفظ نفسه، أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي في كييف أصبح ضعيفا لدرجة أنه لا يستطيع حتى اعتراض الطائرات المسيّرة.

وأكد سوسكين، في وقت سابق أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي