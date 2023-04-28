وزير خارجية إيران يعلق على زيارة رئيسي المرتقبة إلى دمشق

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، أن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وجاءت تصريحات عبداللهيان اليوم الجمعة من العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق.

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هذا وتأتي زيارة رئيسي إلى سوريا في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. وتتزامن كذلك مع انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية قد ذكرت أن زيارة رئيسي، وهي الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ عام 2010، ستستمر ليومين، وسيجري خلالها "مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصاً في الجانب الاقتصادي".

كما تأتي بعد أيام من اجتماع استضافته موسكو بحضور إيران وجمع مسؤولين سوريين وأتراكا، في خطوة تأتي في إطار مساع لإصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة.

المصدر: أ ف ب