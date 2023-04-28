صحيفة "الوطن" السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى دمشق الأسبوع المقبل

نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010.

وذكرت مصادر الصحيفة، أن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، حيث سيجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من إيران، "تأتي الزيارة المرتقبة في ظل المصالحة السعودية - الإيرانية التي أضفت أجواء إيجابية على المنطقة، بدءاً من اليمن وصولا إلى سوريا".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الأخبار"، إن الزيارة ستكون "استثنائية من حيث نتائجها"، حيث سيعلن خلالها "البدء في تنفيذ قرارات تتعلق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة.

وأضافت أن الزيارة "لن تكون تقليدية، وستتخللها جولات ميدانية"، وأن "موضوع المقاومة والمحور سيكون حاضرا بقوة في برنامج الزيارة، مع ما يعنيه ذلك من رسائل حول جاهزية المحور وتكامل رؤيته وبرنامجه، بما يتجاوز الشق العسكري إلى الملفات الاقتصادية والتنموية".

المصدر: وكالات