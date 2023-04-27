7 قتلى جراء حريق في قطار ركاب جنوبي باكستان (فيديو)

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد أربعة أطفال، بعد أن اشتعلت النيران في عربة قطار ركاب خلال الليل بجنوب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

وقال مسؤول السكك الجديد محسن سيال إن النيران اشتعلت في القطار أثناء مروره بمنطقة خيربور، التي تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال من كراتشي، عاصمة إقليم السند، مبينا أن الحريق ألحق أضرارا بالغة بعدة عربات أخرى في القطار، ولا يزال السبب غير واضح.

كما ذكر أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق، في حين لقيت امرأة مصرعها وهي تقفز من نافذة القطار وهو يتحرك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة أجزاء محترقة من القطار الذي كان في طريقه من كراتشي إلى مدينة لاهور، شرقي البلاد، عندما اشتعلت النيران في العربة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب اندلعت في القطار ليل الأربعاء والتهمت عدة عربات.

BREAKING: People jumped out as #Karachi Express train caught fire in Khairpur, Pakistan. According to reports, 2 people died.



pic.twitter.com/8jhnYQZ8N2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2023

في باكستان غالبا ما يجلب الركاب الفقراء مواقد غاز صغيرة خاصة بهم في القطارات لطهي وجباتهم، رغم القواعد التي تحظر هذه الممارسة.

وغالبا ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة، وتقع حوادث القطارات المتكررة في باكستان نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديد والإهمال.

المصدر: AP