صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن الولايات المتحدة تعد الأموال في قضية تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

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جاء ذلك خلال مقابلة لريزنيكوف مع صحيفة RBK-Ukraine، حيث تابع الوزير: "لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في قضية تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلا أنها براغماتية للغاية، وتعد النقود. هذا أمر طبيعي، ومستدام. لأن لدينا شركاء قدموا لنا بعض المساعدات، ثم قالوا: لا يمكننا تقديم المزيد من الخدمات لكم، لأنه لا توجد موارد، إذا أردتم بإمكانكم الشراء".

ويرى ريزنيكوف أن هذا هو السبب في أن قضية نقل الطائرات إلى كييف لم يتم حلها بعد، ووفقا له، سيتم حلها ويتم اتخاذ القرار، عندما "يحسب الشركاء الغربيون كل شيء".

المصدر: نوفوستي