بكين تحذر واشنطن وسيئول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ

حذرت بكين واشنطن وسيئول من إثارة مواجهة مع بيونغ يانغ، بعدما قال الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية سيفضي لنهاية نظامها.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس: "يتعين على جميع الأطراف مواجهة جوهر قضية شبه الجزيرة (الكورية) والقيام بدور بناء في تعزيز تسوية سلمية للقضية"، داعية إلى وقف "الإثارة المتعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات".

وفي وقت سابق، قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كوون يونغ سيه، إن سيئول لا تستبعد احتمال قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي شديد قبل الزيارة الرسمية للرئيس يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كوون: "مع استمرار التهديدات والاستفزازات النووية، لم تستجب كوريا الشمالية للمكالمات الروتينية بين الكوريتين"، في إشارة إلى رفض بيونغ يانغ الرد على المكالمات اليومية عبر خط الاتصال عبر الحدود والخط الساخن العسكري لمدة أسبوعين.

وصرح الوزير: "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث عمل استفزازي شديد من قبل كوريا الشمالية، قبل القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتستمر زيارة يون إلى الولايات المتحدة من 24 إلى 29 أبريل، حيث عقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين.

المصدر: أ ف ب