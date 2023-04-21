سيئول لا تستبعد حدوث عمل استفزازي كبير من كوريا الشمالية قبل قمة يون وبايدن

قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كوون يونغ سيه، إن سيئول لا تستبعد احتمال قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي شديد قبل الزيارة الرسمية للرئيس يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كوون: "مع استمرار التهديدات والاستفزازات النووية، لم تستجب كوريا الشمالية للمكالمات الروتينية بين الكوريتين"، في إشارة إلى رفض بيونغ يانغ الرد على المكالمات اليومية عبر خط الاتصال عبر الحدود والخط الساخن العسكري لمدة أسبوعين.

وصرح الوزير: "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث عمل استفزازي شديد من قبل كوريا الشمالية، قبل القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يقوم يون بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الفترة من 24 إلى 29 أبريل لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين.

كما أصدر كوون تعليماته لمسؤولي الوزارة بالاستعداد الكامل لاحتمال عودة الشمال للحوار، وفقا للتغيرات في الظروف الجيوسياسية.

ولا تزال التكهنات مثارة بأن كوريا الشمالية قد تطلق قريبا قمرا صناعيا للتجسس بعد سلسلة من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك إطلاق ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

المصدر: يونهاب