القضاء الإيراني يفتح تحقيقا عاجلا في اغتيال عباس سليماني

وجه رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، باجراء تحقيق عاجل ودقيق في كافة الأبعاد المتعلقة باغتيال عضو مجلس خبراء القيادة، عباس علي سليماني.

وجاء في بيان رئيس السلطة القضائية الصادر بهذا الشأن اليوم الأربعاء، أن "المطلوب هو فتح تحقيق حول الأبعاد المختلفة لهذه الجريمة وتحديد الجهات التي تقف وراءها وأيضا العناصر التي نفذت الهجوم، وتشكيل ملف قضائي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معهم".

كما أوعز الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حسب البيان، لـ"القوى الأمنية والأمن الداخلي في البلاد، باتخاذ ما يلزم فورا لتحديد الأسباب التي أدت لهذه الجريمة بما في ذلك الأغراض المحتملة التي دفعت العنصر أو العناصر القائمة على تنفيذ هذا الحادث".

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المصدر: إرنا