كاميرات المراقبة ترصد لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني

قتل عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس علي سليماني اليوم الأربعاء في هجوم مسلح تعرض له في بنك في مدينة بابلسر في شمال البلاد.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة اغتيال عباس علي سليماني حين تواجده في البنك الوطني لمدينة بابلسر.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة قتل بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك بالمدينة.

المصدر: مهر