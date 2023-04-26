العثور على 60 جثة شرقي الكونغو

أعلن في الكونغو العثور على 60 جثة على الأقل في عدة قرى بإقليم شمال كيفو شرقي البلاد، وقال نائب حاكم منطقة بويتو إسحاق كيبيرا، إنهم قتلوا على مدى أيام بأيدي عناصر حركة 23 مارس.

وأشار كيبيرا يوم الأربعاء، إلى أن مقيمين من قريتي كاشالي وكازاروهو في إقليم روتشورو قتلوا على مدى عدة أيام على أيدي متمردي الحركة، لافتا في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: "يؤسفنا أن نرى كيف تم ذبح السكان من قبل حركة 23 مارس ... تم العثور على أكثر من 60 جثة مقيدة بالناموسيات. تم تقييد آخرين بأكياس".

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يشار إلى أن حركة 23 مارس المتمردة، والمكوّنة إلى حد كبير من عرقية التوتسي الكونغولية، برزت إلى الصدارة قبل 10 سنوات عندما استولى مقاتلوها على مدينة غوما.

وكانت الجماعة المتمردة خاملة لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن تعاود الظهور منذ أكثر من عام، ويواجه مقاتلوها من قبل المدنيين والجماعات الحقوقية تهما بقتل مدنيين واختطاف أشخاص آخرين.

المصدر: أ ب