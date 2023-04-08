مقتل 22 شخصا على أيدي متمردين شرقي الكونغو

قتل ما لا يقل عن 22 شخصا شرقي الكونغو، في ثاني أكبر هجوم من نوعه شنته جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في غضون أسبوع.

وقال رئيس بلدية أويتشا نيكولاس كامبالي، مكان وقوع الهجومين، إن مقاتلين من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا أشخاصا في منطقة بيني بمقاطعة نورث كيفو في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضاف كامبالي: "قتلهم العدو بوحشية، وبينما نتحدث قتل ما لا يقل عن 22 مدنيا موجودين بالفعل في المشرحة".

هذا ويتصاعد العنف في شرق الكونغو منذ عقود، حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلّحة على الأرض والموارد والطاقة وبعضها لحماية مجتمعاتها، بالتزامن مع زيادة هجمات الجماعات المتمردة، مثل "القوات الديمقراطية المتحالفة" مؤخرا.

ومنذ أبريل من العام الماضي، أودت هجمات الجماعة عن مصرع ما لا يقل عن 370 مدنيا. كما اختطفت الجماعة مئات آخرين، من بينهم عدد كبير من الأطفال، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: أ ب