الاتحاد الأوروبي يرحب بالمحادثة الهاتفية بين شي وزيلينسكي

رحب مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المسؤول إلى أن المحادثة الهاتفية فتحت قنوات الاتصال بين الدولتين.

وفي وقت سابق اليوم أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس، شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، شدد خلالها على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد أن بكين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

المصدر: RT