زيلينسكي: السلام في أوكرانيا لن يتحقق عبر التنازلات الإقليمية

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن السلام في أوكرانيا لن يتحقق من خلال التنازلات الإقليمية.

وأضاف زيلينسكي على "تيليغرام": "لا يمكن أن يكون هناك سلام على حساب التنازلات الإقليمية".

وأشار إلى أنه يجب استعادة وحدة أراضي أوكرانيا بحدود عام 1991.

وفي وقت سابق اليوم أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس، شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، شدد خلالها على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد أن بكين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي