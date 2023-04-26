الأمم المتحدة: ننتظر رد روسيا على رسالة غوتيريش إلى بوتين

صرح، فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن المنظمة تنتظر رد موسكو على رسالة أنطونيو غوتيريش سكرتير الأمم المتحدة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال حق "ما زلنا ننتظر ردا رسميا".

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وحمّل غوتيريش، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة إلى بوتين، حول تمديد اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد اطلع على مضون الرسالة وعما إذا كانت هناك أي فرص لإنجاح الصفقة: "نعم، بالطبع تم نقل الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ويجري النظر فيها".

المصدر: نوفوستي