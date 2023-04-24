غوتيريش يحمّل لافروف رسالة إلى بوتين

حمّل سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، حول تمديد اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال لافروف: "تحدث الأمين العام عن الجهود التي يبذلها لاستمرار اتفاقية الحوب، وحتى الآن فإن التقدم بصراحة، ليس ملحوظا للغاية. نقل أفكاره إلينا في رسالة تحدد سبل استمرار الاتفاق، وهذه الرسالة بحاجة إلى الدراسة".

وشدد لافروف في لقائه مع غوتيريش على أن موسكو لا ترى رغبة لدى الدول الغربية في تنفيذ ما هو ضروري للتنفيذ الناجح للمبادرة.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز تنسيق مشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

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المصدر: نوفوستي