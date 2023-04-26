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وارسو تصادر أموال السفارة الروسية لديها

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وارسو تصادر أموال السفارة الروسية لديها
Globallookpress
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أعلن سفير روسيا في وارسو سيرغي أندرييف، أن مكتب المدعي العام البولندي صادر أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية بعد تجميدها في بنك Santander، الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.

وقال أندرييف لوكالة "نوفوستي": "تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام وهي مبالغ لا يستهان بها" بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.

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كما وصف السفير أندرييف ما جرى بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

يشار إلى أنه في وقت سابق، جمّد الجانب البولندي حسابات السفارة الروسية، بزعم الاشتباه في إمكانية استخدامها في غسيل الأموال أو الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر مؤخرا مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقا لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

المصدر: نوفوستي

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