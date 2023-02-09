 
مباشر

السفير الروسي لدى وارسو: قطع العلاقات مع بولندا ممكن فقط بمبادرة منها

أخبار روسيا

السفير الروسي لدى وارسو: قطع العلاقات مع بولندا ممكن فقط بمبادرة منها
Sputnik VLADIMIR TREFILOV
السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq2o

صرح السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف بأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بولندا أو تخفيض مستواها، ممكن فقط بمبادرة من الجانب البولندي.

وقال في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ننطلق من أن قنوات الاتصال يجب أن تكون مفتوحة حتى في حالة الأزمات، وهنا تكمن مهمة الدبلوماسية".

وأضاف: "إذا حدث قطع العلاقات الدبلوماسية مع وارسو أو خفض مستواها، فإن ذلك قد يكون بمبادرة من الجانب البولندي أو بذنبه".

وأشار إلى أنه على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، لا يزال في بولندا عشرات الآلاف من الروس الذين يحتاجون إلى الخدمات القنصلية، وأن قنوات الاتصال لا تزال قائمة، مع أن وتيرة الاتصالات انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)