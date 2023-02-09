السفير الروسي لدى وارسو: قطع العلاقات مع بولندا ممكن فقط بمبادرة منها

صرح السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف بأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بولندا أو تخفيض مستواها، ممكن فقط بمبادرة من الجانب البولندي.

وقال في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ننطلق من أن قنوات الاتصال يجب أن تكون مفتوحة حتى في حالة الأزمات، وهنا تكمن مهمة الدبلوماسية".

وأضاف: "إذا حدث قطع العلاقات الدبلوماسية مع وارسو أو خفض مستواها، فإن ذلك قد يكون بمبادرة من الجانب البولندي أو بذنبه".

وأشار إلى أنه على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، لا يزال في بولندا عشرات الآلاف من الروس الذين يحتاجون إلى الخدمات القنصلية، وأن قنوات الاتصال لا تزال قائمة، مع أن وتيرة الاتصالات انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن.

المصدر: تاس