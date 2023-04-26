الكرملين يعلق على نية بايدن الترشح لولاية ثانية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يتوجب على روسيا التفكير في مسألة ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لانتخابات العام 2024، لأنها مسألة تخص الناخبين الأمريكيين.

وأوضح بيسكوف: "ليس علينا أن نفكر في الأمر، فهذه المسألة متروكة للناخبين الأمريكيين ليفكروا فيها، هذا شأنهم الخاص، ويتوجب عليهم تحليل الوضع، ووضع الاحتمالات والتوقعات للمستقبل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2024، بشكل رسمي.

كذلك أعلنت نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، حيث أصدرت هاريس بيانا وصفت فيه انتخابات 2024 بأنها "لحظة محورية في التاريخ الأمريكي".

المصدر: نوفوستي