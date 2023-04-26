 
مباشر

بوتين وميرضيائيف يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي التجاري بين روسيا وأوزبكستان

أخبار العالم

بوتين وميرضيائيف يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي التجاري بين روسيا وأوزبكستان
Sputnik
الرئيسان الأوزبكي شوكت ميرضيائيف والروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v76v

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

إقرأ المزيد
بوتين وباشينيان يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ
بوتين وباشينيان يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ

وقال بيسكوف للصحفيين: "نقوم الآن بإعداد تقرير عن نتائج مكالمة هاتفية مع رئيس أوزبكستان ميرضيائيف. كانت هذه محادثة مفصلة ودافئة للغاية".

وأضاف: "تم بحث المسائل الحيوية لجدول الأعمال الثنائي وخاصة الخطوات الهادفة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة. وبهذا الصدد تمت الإشارة إلى نجاح معرض "إينوبروم. آسيا الوسطى 2023" الذي جرى في طشقند في 24-26 أبريل الجاري بمشاركة روسية نشيطة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا