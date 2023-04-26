بوتين وميرضيائيف يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي التجاري بين روسيا وأوزبكستان

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "نقوم الآن بإعداد تقرير عن نتائج مكالمة هاتفية مع رئيس أوزبكستان ميرضيائيف. كانت هذه محادثة مفصلة ودافئة للغاية".

وأضاف: "تم بحث المسائل الحيوية لجدول الأعمال الثنائي وخاصة الخطوات الهادفة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة. وبهذا الصدد تمت الإشارة إلى نجاح معرض "إينوبروم. آسيا الوسطى 2023" الذي جرى في طشقند في 24-26 أبريل الجاري بمشاركة روسية نشيطة".

المصدر: نوفوستي