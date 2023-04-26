"بوليتيكو": البنتاغون سعيد برحيل تاكر كارلسون من قناة "فوكس نيوز"

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون "يرحب بهدوء" برحيل مقدم البرامج تاكر كارلسون من قناة "فوكس نيوز".

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وأعلنت "فوكس نيوز" في وقت سابق أن كارلسون غادرها، مشيرة إلى إن القرار كان "متبادلا". ولم يتم الإعلان عن خطط كارلسون المستقبلية.

وحسب "بوليتيكو"، فإن انتقادات كارلسون لإدارة الرئيس جو بايدن تعجب الموظفن العاديين في الدفاع الأمريكية، حيث الكثير بينهم من المحافظين، بينما استقبل كبار المسؤولين في البنتاغون نبأ رحيل كارلسون بابتهاج.

يذكر أن كارلسون سبق أن وبخ علانية عددا من القادة العسكريين الأمريكيين، كما سخر من القوات المسلحة الأمريكية بسبب محاولاتهم جعل الجيش "أكثر تنوعا".

وأخبرت الصحيفة كارلسون برد الفعل الإيجابي من جانب مسؤولي البنتاغون على رحيله. فعلق على ذلك كاتبا: "ها! ليس لدي أدنى شك".

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وكارلسون معروف بانتقاده للرئيس بايدن، وفي أحد عروضه الأخيرة، دعا إلى تحقيق في شأن هانتر بايدن نجل الرئيس، كما شبه الديمقراطيين بـ "خنازير صيد الكمأة" لشهوتهم للسلطة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إنه تفاجأ وصدم برحيل كارلسون من "فوكس نيوز".

المصدر: "نوفوستي"