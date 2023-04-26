قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بإجلاء طلاب ومعلمي إحدى المدارس في العاصمة القرغيزية بشكيك، اليوم الأربعاء، عقب ورود أنباء عن وجود عبوة ناسفة داخل المبنى.

ووفقا لمصدر من داخل شرطة العاصمة، فإنها تلقت بلاغا من شخص مجهول، بوجود عبوة ناسفة مزروعة في مبنى المدرسة رقم 67، ما دفعهم لإجلاء الطلاب والكادر التعليمي من داخلها.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم تطويق المنطقة المجاورة للمدرسة من قبل ضباط الشرطة، ويتم إجراء فحص شامل للمبنى.

ونوهت الشرطة، إلى أنه تم إخلاء 10 مدارس في العاصمة بشكيك، اليوم الأربعاء، عقب تلقي بلاغات مجهولة، بوجود عبوات ناسفة مزروعة فيها.

وقال بيان الشرطة: "إلى هذه اللحظة وردت معلومات مجهولة المصدر عن وجود عبوات ناسفة في 10 مدارس في المدينة، وتم إرسال فرق التحقيق العملياتية إلى هذه المدارس للتحقيق في هذه المسألة وإجراء فحص شامل للمباني".

ومنذ بداية العام 2023، وردت 3 موجات من البلاغات في بيشكيك حول "تلغيم" المدارس والجامعات والمباني التابعة لمختلف هيئات الدولة، ولم يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة في جميع البلاغات، كما لم يتم التعرف على مرسلي البلاغات الكاذبة.

المصدر: تاس