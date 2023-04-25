لافروف ليس بصدد إجراء أي محادثات مع الدبلوماسيين الغربيين في الأمم المتحدة

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الوزير سيرغي لافروف، لا يعتزم إجراء أي اتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين في الأمم المتحدة، حيث "لا شيء للحديث عنه معهم".

وقال ريابكوف لقناة "روسيا-1" ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أو ستكون اتصالات مع ممثلين أمريكيين أو دبلوماسيين غربيين آخرين: "لا، ولم يكن من المفترض أن تكون. لا يوجد شيء للحديث عنه".

وأضاف ريابكوف: "هل تعرفون ما الذي يمكن بحثه حوله الآن".

وأكد لافروف، في وقت سابق أنه على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق، واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.

يذكر أن لافروف يشارك في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك، تزامنا مع رئاسة روسيا للمجلس.

المصدر: نوفوستي