لافروف: واشنطن والاتحاد الأوروبي يواصلان الالتفاف على حل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يواصلان محاولاتهما الهدامة للالتفاف على حل القضية الفلسطينية بأنصاف حلول اقتصادية.

وقال لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية": "واشنطن تدعي أنها الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط، ولا تخجل من حقيقة أنها فقدت منذ أمد الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط الموثوق، ولاسيما بعد قرارات إدارة دونالد ترامب التي لم تلغها إدارة جو بايدن وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان "محاولاتهما الهدامة لاستبدال الحل الحقيقي بأنصاف حلول اقتصادية والترويج للتطبيع العربي الإسرائيلي، ملتفين على الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية".

وختم بالقول إن "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقعت ضحية لهذه الممارسات".

المصدر: نوفوستي