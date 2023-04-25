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الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى التفكير فيما إذا كان يريد توسيع دروس الجغرافيا العسكرية

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الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى التفكير فيما إذا كان يريد توسيع دروس الجغرافيا العسكرية
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
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صرح مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف بأن جميع الحروب التي شنها الغرب الجماعي ضد روسيا "لا تنتهي في النهاية لصالحه".

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جاء ذلك في مقابلة ليرماكوف مع وكالة "تاس" الروسية، حيث تابع أن على الدول الغربية التي بدأت المواجهة مع روسيا أن تفكر فيما إذا كانت تريد تكرار دروس الجغرافيا العسكرية التي نسيتها.

وقال: "يجب على من يبادرون حاليا بالمواجهة معنا التفكير بجدية فيما إذا كانوا يريدون حقا تكرار أو حتى توسيع دروس الجغرافيا العسكرية التي يبدو أنهم نسوها"، مضيفا أنه يجب عدم نسيان أن "كل الحروب التي أطلقها الغرب ضد روسيا لم تنته في النهاية لصالحه".

المصدر: تاس

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