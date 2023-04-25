رئيس التشيك: الصين تتعلم دروسا من النزاع في أوكرانيا ومن مصلحتها إطالة أمده

اعتبر الرئيس التشيكي بيتر بافيل أن الصين تستفيد من إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، مضيفا أنه لا يمكن الوثوق ببكين في جهود الوساطة التي تبذلها لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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وقال بافيل في حديث لصحيفة "Politico": "أعتقد أنه من مصلحة الصين الإبقاء على الوضع الراهن لأن ذلك قد يدفع روسيا إلى سلسلة من التنازلات... ومن الجيد أيضا بالنسبة للصين أن الغرب ربما يصبح أضعف قليلا بسبب دعمه لأوكرانيا".

وعبر الرئيس التشيكي في شكوكه في أن "الصين مهتمة بالفعل بتسوية الأزمة بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن بكين "تتعلم دروسا من النزاع (الأوكراني) كل يوم" و"تراقب عن كثب ما تفعله روسيا وكيف يرد الغرب عليها".

وأعلنت الصين أكثر من مرة أنها كانت ولا تزال تتخذ موقفا موضوعيا وعادلا من الأزمة الأوكرانية. ودعت الصين كل الأطراف أكثر من مرة لخلق ظروف لإجراء مفاوضات سلمية، وكذلك "مواجهة تأجيج النار وتفاقم المشكلة". من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ستواصل لعب دور نشاط في المساعدة في إجراء مفاوضات سلمية. وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين تقف مواقف مستقلة دائما تعتمد على الوقائع، مضيفة: "بين السلام والحرب نختار السلام وبين الحوار والعقوبات نختار الحوار".

المصدر: نوفوستي