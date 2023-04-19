رئيس التشيك: لا يمكن التفكير بقبول عضوية أوكرانيا في الناتو إلا بعد انتهاء النزاع

أكد رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل أنه بإمكان دول الناتو التفكير في قبول ضم أوكرانيا إلى صفوف الحلف فقط في حال انتهاء الأعمال القتالية الجارية.

وصرّح الرئيس التشيكي بذلك بعد المحادثات التي أجراها في بروكسل اليوم الأربعاء مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.

وقبل أيام، صرّح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، أن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها في 11-12 يوليو، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.

وأضاف عبر حسابه في "إنستغرام": "في فيلنيوس، يجب على الناتو أن يتخذ خطوة نحو العضوية ويقرّر ما سيحدث فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بين الآن واللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في الحلف"، مضيفا أن كييف "لن تتخذ بأي حال من الأحوال أي قرارات بديلة".

المصدر: تاس