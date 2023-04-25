صحيفة: رئيس وزراء اسكتلندا الجديد طالب سوناك باستفتاء جديد حول استقلال بلاده

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" بأن رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد زعيم الحزب القومي الاسكتلندي حمزة يوسف، طالب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بتخويله إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

وحسب الصحيفة، فإن يوسف أعرب خلال لقائه الأول برئيس الوزراء البريطاني، عن أمله في أن "يحترم التطلعات الديمقراطية" للبرلمان الاسكتلندي ويمنح له الصلاحيات لإجراء الاستفتاء.

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وأضافت الصحيفة، أن سوناك اقترح على يوسف ردا على طلبه، العمل على خفض غلاء المعيشة في بريطانيا بدلا من الاستفتاء على الاستقلال.

وحسب المصادر نفسها فإن اللقاء عقد بمكتب رئيس الوزراء البريطاني في مقر البرلمان، واستمر نحو 20 دقيقة.

يذكر أن الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا جرى في عام 2014. وصوت 55% فيه لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.

ويدعو الحزب القومي الاسكتلندي إلى إجراء استفتاء جديد نظرا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس