لافروف يعرب عن تأييده لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

ورد لافروف على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة الأمم المتحدة نيويورك: "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا".

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ووصل وزير الخارجية الروسي إلى مقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و25 أبريل.

وأكد لافروف في وقت سابق أن موسكو "لن تنسى ولن تسامح" عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس الذي كانوا ضمن الوفد الروسي المتجه لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

المصدر: نوفوستي