لافروف: الأمم المتحدة تهدد طموحات الولايات المتحدة العالمية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمم المتحدة ومتطلبات ميثاقها تشكلان تهديدا لطموحات الولايات المتحدة العالمية.

وأشار لافروف إلى أنه بعد تفكك حلف وارسو وخروج الاتحاد السوفيتي من المشهد السياسي، كان هناك امل بتنفيذ مبادئ حقيقية وتعددية للأطراف في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه بدلا من إبراز إمكانات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس جماعي متكافئ، لم تحتفظ الدول الغربية بحلف "الناتو" فقط، بل سعت إلى التوسع، خلافا لوعودها المقطوعة في مناطق لروسيا مصالح حيوية فيها.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جيمس بيكر، أبلغ الرئيس جورج بوش الابن، بأن "التهديد الرئيسي لحلف "الناتو" هو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأود أن أضيف أن الأمم المتحدة ومتطلبات ميثاقها تشكل اليوم أيضا تهديدا لطموحات واشنطن العالمية.

المصدر: تاس