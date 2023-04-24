الدفاع الروسية: الجانب الأذربيجاني أغلق ممر لاتشين ونجري المفاوضات معه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أذربيجان أغلقت ممر لاتشين الواصل بين منطقة قره باغ وأرمينيا من جانب واحد، وأن قوات حفظ السلام الروسية تجري مفاوضات مع الجانب الأذربيجاني لفتحه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ يوم الاثنين: "بنتيجة الأعمال غير المنسقة وأحادية الجانب من الطرف الأذربيجاني، تم يوم 23 أبريل 2023 وقف حركة المرور عبر ممر لاتشين بالقرب من نقطة المراقبة رقم 1 لقوات حفظ السلام الروسية عند جسر نهر هاقاري".

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وأضافت أن "قيادة قوات حفظ السلام الروسية تجري المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني".

وأشارت إلى أنها رصدت انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار في منطقة مارتاكرت (أغدارا)، دون وقوع إصابات.

المصدر: تاس