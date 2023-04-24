لافروف: صندوق النقد الدولي تحول إلى أداة لتحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن صندوق النقد الدولي تحول إلى أداة لتحقيق الأهداف الأمريكية، بما فيها العسكرية.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن هناك محاولات لاحتواء مراكز التنمية الجديدة في العالم من خلال اتخاذ تدابير أحادية غير مشروعة، بما في ذلك منع الوصول إلى التقنيات الحديثة والخدمات المالية، وإجبار الدول على الخروج من سلاسل التوريد، ومصادرة الممتلكات، وتدمير البنية التحتية الحيوية للمنافسين، والتلاعب بالقواعد والإجراءات المتفق عليها عالميا مما يتسبب بتجزئة التجارة العالمية، وانهيار آليات السوق، وشلل منظمة التجارة العالمية.

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وأكد أن "صندوق النقد الدولي تحول إلى أداة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك الأهداف ذات الطابع العسكري".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "في محاولة يائسة لتأكيد هيمنتها بمعاقبة المخالفين لها، ذهبت إلى تدمير العولمة، التي وصفتها لسنوات عديدة بأنها أسمى خير للبشرية جمعاء".

المصدر: تاس